Автобус мадридского «Реала» попал в аварию

Автобус с футболистами и тренерским штабом мадридского "Реала" попал в аварию по дороге на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг". Об этом сообщает портал El chiringuito tv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, инцидент произошел в Германии. Водитель автомобиля, двигавшегося по трассе, отвлекся на клубный автобус "сливочных" и начал видеосъемку, из-за чего отвлекся от управления транспортным средством. Спустя несколько секунд водитель допустил столкновение с автобусом "Реала" - никто из пассажиров не пострадал.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится завтра, 13 февраля, на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 6 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

13 февраля пройдет матч между "Копенгагеном" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в столице Дании на стадионе "Паркен" и начнется также в 23:45 по бакинскому времени.

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