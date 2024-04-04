Наша задача - привлечение детей к спорту, ведь спорт - это здоровье.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказала журналистам председатель правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова в кулуарах 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

"По сравнению с прошлым годом количество гимнасток, участвующих в соревнованиях, увеличилось, и это показатель того, что мы работаем в правильном направлении, повышаем интерес юного поколения к спорту. В клубе "Оджаг Спорт" действуют секции не только по гимнастическим дисциплинам, но и по другим видам спорта. В будущем мы планируем проводить соревнования и по этим видам спорта. Также в октябре мы готовимся провести 3-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике", - сказала Вафа Бакарова.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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