Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в еще один финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Зохра Агамирова вышла в финал программы с лентой. В квалификации грация заняла пятую позицию с результатом 30.650 балла.

Сегодня Агамирова также представила упражнение с булавами. В данной программе спортсменка в финал не вышла, она заняла 12 позицию с результатом 31.000 балла.

Камилла Сеидзаде в упражнении с лентой с результатом 28.600 балла заняла 22 место, а в программе с булавами - 14 позицию (30.900 балла).

Напомним, что днем ранее Зохра Агамирова вышла в финал программы с обручем.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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