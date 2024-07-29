"Париж-2024": Сегодня 6 спортсменов Азербайджана испытают свои силы

Сегодня шесть азербайджанских спортсменов проверят свои силы на летних Олимпийских играх "Париж-2024".

Как передает Day.Az, пятеро из них присоединятся к борьбе, а один проведет свою вторую встречу.

Бадминтонистка Кейша Фатима Зара во второй раз выступит в женском личном зачете. Спортсменка группы N встретится с представительницей Великобритании Кирсти Гилмор. Зара проиграла свой первый матч в группе.

Эди Рески Двичайо попробует свои силы в личном зачете бадминтонистов-мужчин. Его первым соперником станет австрийский спортсмен Коллинз-Валентайн Филимон.

Сегодня в бой вступит также дзюдоист Хидаят Гейдаров, которого считают одной из главных медалей Азербайджана. Наш спортсмен, являющийся лидером мирового рейтинга в весовой категории 73 килограмма, в 1/8 финала встретится с победителем Тохаром Битбулем (Израиль) или Редуаном Масудом Дрисом (Алжир).

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта начнет борьбу в женском личном зачете с 1/16 финала. В своем первом матче он испытает китайца Ян Хэнюня.

Сегодня на ринг выйдут также два азербайджанских боксера. Сначала будет драться мужчина-знаменосец нашей страны на Олимпийских играх Магомед Абдуллаев (+92 килограмма). Его соперником станет Нельви Раман Тиафак из Германии. На вечерней сессии Малик Гасанов (63,5 килограмма) выяснит свои отношения с представителем Грузии Лашей Гурули. Оба наших боксера начнут бой с 1/8 финала.

Стоит отметить, что Парижская Олимпиада завершится 11 августа.