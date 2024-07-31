Спортсменка из Гватемалы принесла стране первое золото Олимпиады в истории

Спортсменка из Гватемалы Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стендовой стрельбе (трап).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, она показала результат 45, установив олимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Мария Станко с результатом 40. Бронзовая медаль - у представительницы Австралии Пенни Смит (32).

Руано Олива стала первой в истории олимпийской чемпионкой из Гватемалы. Ранее в мужском трапе гватемалец Жан-Пьер Броль завоевал бронзовую медаль. Станко и Смит принесли сборным Италии и Австралии 13-ю медаль на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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