Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает Inews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жизель Ансли, выступающая в хоккее на траве, назвала питание ужасным. По ее словам, еды было недостаточно. "На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно", - добавила она.

Толкатель ядра Скотт Линкольн счел, что еда в Олимпийской деревне похожа на школьные обеды. Тренеры олимпийской чемпионки Игр-2024 в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон отметили, что атлетам не хватало овощей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!