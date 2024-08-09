Альфонсо Домингес сегодня примет участие в финальном поединке на Олимпиаде

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес сегодня примет участие в поединке за золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории до 92 кг, в финале встретится с узбекистанцем Лазизбеком Муллоджоновым.

Сегодня к соревнованиям присоединятся также сборная Азербайджана по художественной гимнастике и два борца вольного стиля.

В квалификационном раунде команда групповых упражнений сначала попробует свои силы в упражнениях с обручем, а также в упражнениях с мячом и лентой.

Что касается борцов вольного стиля, то Туран Байрамов (74 килограмма) встретится с албанцем Черменом Валиевым, а Георгий Мешвильдишвили (125 килограммов) - с египтянином Диаэлдином Абдулмутталибом. Обе встречи совпадут с 1/8 финала.

Следует отметить, что на данный момент у Азербайджана 5 медалей. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Коцоев (100 килограммов) стали олимпийскими чемпионами, таэквондист Гашым Магомедов завоевал серебряную медаль, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 килограммов) завоевал бронзовую медаль. Боксер Альфонсо Домингес (92 килограмма) завоевал как минимум серебряный приз, пройдя в финал.