Перестановки ради будущего: месяц тренерских назначений в тхэквондо

Начало месяца ознаменовалось чередой тренерский назначений в сборной Азербайджана по тхэквондо. Женскую команду возглавила Гюнай Зейналова, молодежный женский коллектив оказался доверен Фариде Азизовой, а юниоры будут выступать под руководством Айхана Тагизаде. Работу в качестве наставников начали молодые специалисты с большим спортивным опытом, которые могут многое дать новому поколению.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на то, что официальное назначение состоялось лишь недавно, Азизова и Тагизаде провели во главе команды как минимум один турнир - Гимназиаду в Бахрейне. В Манаме серебряную награду завоевал Эльджан Алиев (78 кг), а бронзу выиграла Сеидханым Мамедова (52 кг). Теперь новые наставники полноценно вступили в должность и будут готовить коллектив к новому сезону.

Приход Азизовой и Тагизаде в "молодежку" призван придать новый импульс юным талантам. Тем более, что Фарида на юниорском уровне сделала себе имя, выиграв молодежный чемпионат мира, а впоследствии несколько раз отличилась на взрослом ЧМ, неоднократно выступала на Олимпиадах. Словом, прошла долгий путь прежде чем завершить карьеру.

Тогда как Тагизаде запомнился как один из самых техничных спортсменов, побеждал на Евроиграх и Играх Исламской Солидарности. Конечно, тренерского опыта у него меньше, чем у Азизовой, но есть перспективы дальнейшего роста.

Новая глава открывается и для женской сборной. Продолжительный период времени ее возглавляла кореянка Сун-Мин Парк, однако теперь пост доверен Гюнай Зейналовой. Определенно, у нас есть талантливые тхэквондистки, но им предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем начать блистать в элите.

Ставка Федерации на молодых специалистов вполне понятна. Подготовка будет вести с прицелом на Лос-Анджелес, и даже на Игры-2032. Ведь прошедший цикл едва не обернулся катастрофой: в Париж была завоевана единственная лицензия. Гашим Магомедов фактически спас реноме нашей школы, дойдя до финала Олимпиады. Также своевременным стало назначение на пост главного тренера мужской сборной Мамеда Абдуллаева, сумевшего исправить критическую ситуацию в сборной.

Поэтому следующий сезон будет новым вызовом не только для спортсменов, но и для каждого тренера в отдельности.