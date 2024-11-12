Заур Гаджиев получил назначение от Европейской конфедерации волейбола

Заур Гаджиев, международный арбитр Азербайджана, назначен Европейской конфедерацией волейбола (CEV).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш соотечественник будет руководить матчем между турецкой командой "THY ISTANBUL" и черногорской "OK HERCEG NOVI", которые сыграют в рамках 1/16 финала кубка CEV по женскому волейболу.

Другим арбитром матча, который пройдет в Турции 13 ноября, станет Роман Маршнер из Чехии.