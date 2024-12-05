https://news.day.az/sport/1712841.html Определились все пары 1/4 финала Кубка Азербайджана Определились пары 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, начиная с этого этапа победитель будет определяться по результатам двух игр. Первые матчи этапа пройдут пятого февраля, а ответные - 27-го. Кубок Азербайджана 1/4 финала 5-27 февраля 2025 года "Араз-Нахчыван" - "Зиря"
Кубок Азербайджана
"Араз-Нахчыван" - "Зиря"
Определились все пары 1/4 финала Кубка Азербайджана
Определились пары 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, начиная с этого этапа победитель будет определяться по результатам двух игр.
Первые матчи этапа пройдут пятого февраля, а ответные - 27-го.
Кубок Азербайджана
1/4 финала
5-27 февраля 2025 года
"Араз-Нахчыван" - "Зиря"
"Сабаил" - "Карабах"
"Кяпаз" - "Нефтчи"
"Сабах" - "Сумгаит"
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