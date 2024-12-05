Определились все пары 1/4 финала Кубка Азербайджана

Определились пары 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, начиная с этого этапа победитель будет определяться по результатам двух игр.

Первые матчи этапа пройдут пятого февраля, а ответные - 27-го.

Кубок Азербайджана
1/4 финала
5-27 февраля 2025 года

"Араз-Нахчыван" - "Зиря"
"Сабаил" - "Карабах"
"Кяпаз" - "Нефтчи"
"Сабах" - "Сумгаит"