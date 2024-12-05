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Определились все пары 1/4 финала Кубка Азербайджана

Определились пары 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, начиная с этого этапа победитель будет определяться по результатам двух игр. Первые матчи этапа пройдут пятого февраля, а ответные - 27-го. Кубок Азербайджана 1/4 финала 5-27 февраля 2025 года "Араз-Нахчыван" - "Зиря"