"Большой шлем" в Баку по количеству участников и стран вошел в первую пятерку самых массовых аналогичных турниров уходящего года в дзюдо.

Как передаетİdman.biz, рейтинговое соревнование, состоявшееся 16-18 февраля на Национальной арене гимнастики, собрало 404 спортсменов из 62-х стран. Они боролись не только за медали, но и за очки в зачет олимпийской квалификации.

Лидерство по количеству стран и участников "Большого шлема" в этом году удерживает Париж (621 дзюдоист из 107 стран), на втором месте Анталья (628 дзюдоистов, 93 страны), а тройку замыкает Анталья (531 участник, 83 страны). На четвертом месте Ташкент (495 спортсменов из 68 стран).

Всего в этом году состоялось девять турниров "Большого шлема".