В Губе стартовал "Кубок Президента"

В Азербайджане стартовал первый марафон на полную дистанцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнования проходят в рамках "Кубка Президента" и организованы совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и "Беговым клубом Зафар".

Марафон, который проводится в Губе, спортивной столице 2024 года, собрал участников не только из Азербайджана, но и из Турции, России, Грузии и Бельгии. В соревнованиях участвуют 130 спортсменов.

Перед стартом забега состоялась торжественная церемония открытия в Олимпийском спортивном комплексе "Губа". На церемонии с поздравлениями выступили глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов и президент Федерации легкой атлетики Джавид Гурбанов, которые отметили достижения Азербайджана в области спорта и пожелали удачи всем участникам.

После церемонии начались соревнования, в которых участники будут преодолевать дистанцию в 42 километра 195 метров.