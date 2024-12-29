https://news.day.az/sport/1719380.html Гол Махира стал лучшим в первом круге - ВИДЕО Немецкая футбольная команда "Нюрнберг" выбрала лучший гол первой половины сезона 2024/2025. Как сообщает İdman.biz, им стал мяч, забитый азербайджанским футболистом Махиром Эмрели. Удар Махира в ворота "Гройтер Фюрт" в девятом туре второйй немецкой Бундеслиги был признан лучшим.
Гол Махира стал лучшим в первом круге - ВИДЕО
Немецкая футбольная команда "Нюрнберг" выбрала лучший гол первой половины сезона 2024/2025.
Как сообщает İdman.biz, им стал мяч, забитый азербайджанским футболистом Махиром Эмрели.
Удар Махира в ворота "Гройтер Фюрт" в девятом туре второйй немецкой Бундеслиги был признан лучшим. Еще один гол, забитый им в ворота "Гамбурга", стал девятым в списке.
Отметим, что Махир, присоединившийся к "Нюрнбергу" в сентябре, забил четыре гола.
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