Гол Махира стал лучшим в первом круге

Немецкая футбольная команда "Нюрнберг" выбрала лучший гол первой половины сезона 2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, им стал мяч, забитый азербайджанским футболистом Махиром Эмрели.

Удар Махира в ворота "Гройтер Фюрт" в девятом туре второйй немецкой Бундеслиги был признан лучшим. Еще один гол, забитый им в ворота "Гамбурга", стал девятым в списке.

Отметим, что Махир, присоединившийся к "Нюрнбергу" в сентябре, забил четыре гола.