Азербайджанский клуб по дзюдо подвел итоги года

Азербайджанский дзюдо-клуб "Атилла" подытожил достижения года, и в качестве почетного гостя мероприятие посетил президент Европейского Союза дзюдо Ласло Тот.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в своем выступлении основатель клуба "Атилла" Асиф Аскеров отметил, что уходящий год стал успешным как для всего отечественного дзюдо, так и для клуба. Его представители показали отличные результаты на международной арене, а Эльмар Гасымов вернулся в большой спорт победой на чемпионате страны. Также он напомнил об успехах на Олимпиаде, где были завоеваны две золотые медали в дзюдо благодаря Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву.

Аскеров также подчеркнул, что клуб "Атилла" существует уже 30 лет: "За эти годы было много событий. Мы столкнулись с трудностями, но все их преодолели. Наши тренеры и спортсмены - настоящие ценности клуба, и мы всегда радуемся их достижениям".

В дальнейшем он поздравил отличившихся дзюдоистов клуба. Среди них - Вусал Галандарзаде, победивший на чемпионате Европы среди юниоров, и Низами Имранов, завоевавший серебряную медаль на этом же турнире. Также лауреатами стали Рашид Мамедалиев, занявший второе место на "Большом шлеме" в Анталье и Гран-При в Австрии, а также Туран Байрамов, который стал бронзовым призером на Гран-При в Португалии и Загребе.

Особое внимание было уделено Вугару Будагову, который стал чемпионом Европы среди ветеранов.

На мероприятии также присутствовали воспитанники клуба Орхан Сафаров, Эльмар Гасымов, а также специалисты, работавшие в сборной в разные годы: Агаяр Ахундзаде, Гаджиага Гаджиахмедов, Ибадулла Шабанов, Фархад Мамедов, Рашад Мамедов и Али Давришов.

Почетным гостем вечера стал президент Европейского Союза дзюдо Ласло Тот. Он поблагодарил Асифа Аскерова за приглашение и отметил многолетнюю деятельность клуба "Атилла". "Дзюдо - это не просто спорт. Это семья. И я чувствую, что нахожусь в кругу близких людей", - сказал Тот, также пожелав клубу успехов в наступающем году.