Состоится финальный матч IV тура чемпионата Азербайджана по волейболу

Сегодня завершится IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в единственном матче дня сыграют "Нефтчи" и "Гянджляр".

Накануне "Азеррейл" переиграл МОИК (3:0), а "Муров Аз Терминал" также в трех сетах одолел "Хиласэдиджи".

Высшая лига

8 января

16:00 Нефтчи - Гянджляр

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

"Муров Аз Терминал"

4

4

0

9-0

225-141

12

2

"Хиласэдиджи"

4

3

1

9-4

245-182

9

3

"Азеррейл"

4

2

2

9-6

345-288

7

4

"Нефтчи"

3

2

1

6-5

239-229

5

5

"Гянджляр"

3

0

3

0-9

137-225

0

6

МОИК

4

0

4

0-12

273-300

0