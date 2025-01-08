https://news.day.az/sport/1721323.html Состоится финальный матч IV тура чемпионата Азербайджана по волейболу Сегодня завершится IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в единственном матче дня сыграют "Нефтчи" и "Гянджляр". Накануне "Азеррейл" переиграл МОИК (3:0), а "Муров Аз Терминал" также в трех сетах одолел "Хиласэдиджи". Высшая лига 8 января 16:00 Нефтчи - Гянджляр
Состоится финальный матч IV тура чемпионата Азербайджана по волейболу
Сегодня завершится IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в единственном матче дня сыграют "Нефтчи" и "Гянджляр".
Накануне "Азеррейл" переиграл МОИК (3:0), а "Муров Аз Терминал" также в трех сетах одолел "Хиласэдиджи".
Высшая лига
8 января
16:00 Нефтчи - Гянджляр
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
"Муров Аз Терминал"
|
4
|
4
|
0
|
9-0
|
225-141
|
12
|
2
|
"Хиласэдиджи"
|
4
|
3
|
1
|
9-4
|
245-182
|
9
|
3
|
"Азеррейл"
|
4
|
2
|
2
|
9-6
|
345-288
|
7
|
4
|
"Нефтчи"
|
3
|
2
|
1
|
6-5
|
239-229
|
5
|
5
|
"Гянджляр"
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
137-225
|
0
|
6
|
МОИК
|
4
|
0
|
4
|
0-12
|
273-300
|
0
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