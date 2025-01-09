Сегодня стартуют товарищеские матчи с участием команд, готовящихся ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли.

İdman.biz сообщает, что лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Кяпазом", находящимся в группе аутсайдеров.

Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра начнется в 14:00. Встреча будет открыта для представителей СМИ и закрыта для болельщиков.

Отметим, что следующий матч "Карабах" проведет против "Зиря" 12 января.

Товарищеская игра

9 января

14:00 "Карабах" - "Кяпаз"

"Азерсун Арена"