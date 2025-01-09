https://news.day.az/sport/1721629.html «Карабах» встретится с «Кяпазом» Сегодня стартуют товарищеские матчи с участием команд, готовящихся ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли. İdman.biz сообщает, что лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Кяпазом", находящимся в группе аутсайдеров. Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра начнется в 14:00.
Товарищеская игра
«Карабах» встретится с «Кяпазом»
Сегодня стартуют товарищеские матчи с участием команд, готовящихся ко второй половине сезона Премьер-лиги Мисли.
İdman.biz сообщает, что лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Кяпазом", находящимся в группе аутсайдеров.
Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра начнется в 14:00. Встреча будет открыта для представителей СМИ и закрыта для болельщиков.
Отметим, что следующий матч "Карабах" проведет против "Зиря" 12 января.
Товарищеская игра
9 января
14:00 "Карабах" - "Кяпаз"
"Азерсун Арена"
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