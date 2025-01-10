Ответ «Карабаха» «Фламенго» — «Нет» Жуниньо

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" отклонила первое предложение бразильского "Фламенго" по нападающему Олавио Жуниньо.

Как сообщает Day.Az ссылкой на бразильские СМИ, условия, предложенные клубом из Рио-де-Жанейро, не удовлетворили чемпиона Азербайджана.

"Карабах" требует за форварда шесть миллионов евро. Трансфер пока не состоялся, поскольку первое предложение южноамериканцев не соответствовало этим требованиям.

Тем не менее, "Фламенго" готовит второе предложение. Бразильцы надеются, что "Карабах" согласится на компромисс, возможно, в связи с желанием самого игрока. Жуниньо мечтает вернуться на родину и уже достиг предварительной договоренности с клубом.

Напомним, что Жуниньо, который ранее договорился о переходе в испанскую "Севилью", впоследствии передумал и решил вернуться в Бразилию.