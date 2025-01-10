https://news.day.az/sport/1721951.html "Серхедчи" расстался с тремя местными баскетболистами "Серхедчи" расстался с тремя баскетболистами. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Бакинский клуб попрощался с Фикретом Алекперовым, Нихатом Тагиевым и Кямраном Имановым. "Серхедчи" расторг с ними договор по обоюдному согласию.
"Серхедчи" расстался с тремя местными баскетболистами
"Серхедчи" расстался с тремя баскетболистами.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Бакинский клуб попрощался с Фикретом Алекперовым, Нихатом Тагиевым и Кямраном Имановым. "Серхедчи" расторг с ними договор по обоюдному согласию.
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