"Серхедчи" расстался с тремя местными баскетболистами

"Серхедчи" расстался с тремя баскетболистами.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бакинский клуб попрощался с Фикретом Алекперовым, Нихатом Тагиевым и Кямраном Имановым. "Серхедчи" расторг с ними договор по обоюдному согласию.