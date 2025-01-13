"Жуниньо добьется успеха и во "Фламенго"

"Хотя уход Жуниньо стал большой потерей для "Карабаха", руководство клуба знает, как заполнить его место".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил бразильский футболист Чумбиньо, в прошлом выступавший за "Карабах", комментируя переход своего соотечественника Жуниньо во "Фламенго" (Бразилия).

Он отметил, что 28-летний нападающий также успешно будет выступать в своей стране:

"Олавио переходит в самый авторитетный и крупный клуб Бразилии. "Фламенго" - команда с высокими целями. Игра здесь окажет очень положительное влияние на Жуниньо. Он очень быстр и является отличным нападающим. Он является хорошим помощником тренерам в командах, за которые играет. Самое главное, что у него есть способность завершать атаки голами. Работа с профессионалом с богатой футбольной карьерой, таким как Фелипе Луис, станет для него положительным опытом и будет полезна".

Отметим, что "Карабах" заработает на трансфере Жуниньо пять миллионов евро. Он запомнился 42 голами и четырьмя результативными передачами в 80 матчах за агдамскую команду.