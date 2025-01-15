В Баку пройдет тренировочный лагерь Европейской гимнастики

В Баку будет проведен летний тренировочный лагерь по прыжкам на батуте и тамблингу под эгидой Европейской гимнастики (EG).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила глава Технического Комитета по батутной гимнастике EG Бабетта Ван Уэтеринг.

"В 2025 году мы продолжим большое количество семинаров. Мы также определили дату и место проведения летнего тренировочного лагеря - он пройдет с 27 июля по 2 августа в Баку", - отметила Ван Уэтеринг на сайте EG.

Также она рассказала о главных событиях наступившего года.

"Хотя в 2025 году чемпионат Европы не состоится, нас ждут захватывающие события. Среди них - Всемирные игры в Чэнду (Китай) и чемпионат мира в Памплоне (Испания). С нетерпением жду возможности снова увидеть лучших в мире летающих гимнастов в действии", - заключила Уэтеринг.