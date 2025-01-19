Сначала западное дерби, затем принципиальный матч в Баку

Сегодня завершится 19-й тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в чемпионате страны состоятся два матча.

В первом матче дня состоится западное дерби: "Кяпаз", считающийся хозяином поля, примет "Туран Товуз" в Товузе.

Последний матч тура состоится между принципиальными соперниками - "Нефтчи" и "Сабахом".

Премьер-лига
19-й тур
19 января (воскресенье)
16:00 "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Главный судья: Раван Хамзазаде
Стадион города Товуз

18:30 "Нефтчи" - "Сабах"
Судья: Камал Умудлу
"Нефтчи Арена"

1

Карабах

19

16

2

1

50-9

50

2

Араз-Нахчыван

19

12

3

4

21-14

39

3

Зиря

18

10

3

6

29-16

33

4

Туран Товуз

19

8

8

2

24-15

32

5

Сабах

18

6

8

4

27-24

26

6

Сумгайыт

19

6

2

11

15-28

20

7

Нефтчи

18

3

8

7

16-27

18

8

Шамахы

19

4

5

10

18-26

17

9

Сабаил

19

3

3

13

18-30

12

10

Кяпаз

18

3

2

13

12-41

11

Бомбардиры:

8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах")

- Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

- Джесси Секидика ("Сабах")