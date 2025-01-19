https://news.day.az/sport/1723926.html

Сначала западное дерби, затем принципиальный матч в Баку

Сегодня завершится 19-й тур Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в чемпионате страны состоятся два матча. В первом матче дня состоится западное дерби: "Кяпаз", считающийся хозяином поля, примет "Туран Товуз" в Товузе.