Сначала западное дерби, затем принципиальный матч в Баку
Сегодня завершится 19-й тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в чемпионате страны состоятся два матча.
В первом матче дня состоится западное дерби: "Кяпаз", считающийся хозяином поля, примет "Туран Товуз" в Товузе.
Последний матч тура состоится между принципиальными соперниками - "Нефтчи" и "Сабахом".
Премьер-лига
19-й тур
19 января (воскресенье)
16:00 "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Главный судья: Раван Хамзазаде
Стадион города Товуз
18:30 "Нефтчи" - "Сабах"
Судья: Камал Умудлу
"Нефтчи Арена"
|
1
|
Карабах
|
19
|
16
|
2
|
1
|
50-9
|
50
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
19
|
12
|
3
|
4
|
21-14
|
39
|
3
|
Зиря
|
18
|
10
|
3
|
6
|
29-16
|
33
|
4
|
Туран Товуз
|
19
|
8
|
8
|
2
|
24-15
|
32
|
5
|
Сабах
|
18
|
6
|
8
|
4
|
27-24
|
26
|
6
|
Сумгайыт
|
19
|
6
|
2
|
11
|
15-28
|
20
|
7
|
Нефтчи
|
18
|
3
|
8
|
7
|
16-27
|
18
|
8
|
Шамахы
|
19
|
4
|
5
|
10
|
18-26
|
17
|
9
|
Сабаил
|
19
|
3
|
3
|
13
|
18-30
|
12
|
10
|
Кяпаз
|
18
|
3
|
2
|
13
|
12-41
|
11
Бомбардиры:
8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах")
7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")
6 - Джесси Секидика ("Сабах")
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