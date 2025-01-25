Япония привезет звездный состав в Баку

Команда Японии по прыжкам на батуте будет станет одной из самых звездных на Кубке мира, который пройдет 22-23 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ее состав вошли восемь спортсменов, включая одну из самых титулованных летающих гимнасток планеты - Хикару Мори. Она является шестикратной чемпионкой мира, а всего выиграла девять наград ЧМ, начиная с 2018 года. В Баку приедет и Рюсеи Нишиока, завоевавший бронзовую награду на мировом первенстве в Бирмингеме.

На Национальной арене гимнастики в составе японской команды также выступят Юсеи Мацумото, Хаято Мияно, Даики Киши, Саки Танака, Эна Сакураи и Кико Танака.

Отметим, что на Кубке мира выступят гимнасты из 15-ти стран.