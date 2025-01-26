https://news.day.az/sport/1725500.html Количество стран-участниц "Большого шлема" достигло тридцати Продолжает увеличиваться количество заявок команд-участниц на турнир "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на сегодняшний день их насчитывается уже тридцать. Самое большое представительство спортсменов пока у Германии - 13.
Количество стран-участниц "Большого шлема" достигло тридцати
Продолжает увеличиваться количество заявок команд-участниц на турнир "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на сегодняшний день их насчитывается уже тридцать. Самое большое представительство спортсменов пока у Германии - 13. Италия привезет 12 дзюдоистов, в заявку Австрии и Южной Кореи вошли по 10 участников.
Список участников по рейтингу пока возглавляет двукратный чемпион мира Маттиас Кассе (Бельгия).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре