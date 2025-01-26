Количество стран-участниц "Большого шлема" достигло тридцати

Продолжает увеличиваться количество заявок команд-участниц на турнир "Большого шлема" по дзюдо в Баку, который пройдет 14-16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на сегодняшний день их насчитывается уже тридцать. Самое большое представительство спортсменов пока у Германии - 13. Италия привезет 12 дзюдоистов, в заявку Австрии и Южной Кореи вошли по 10 участников.

Список участников по рейтингу пока возглавляет двукратный чемпион мира Маттиас Кассе (Бельгия).