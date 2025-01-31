"Атлеты заработают рейтинговые очки для участия в чемпионатах мира и Европы"

"В двухдневном чемпионате страны определятся сильнейшие".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил журналистам исполнительный директор Федерации легкой атлетики Азербайджана Кямал Ахмедов после церемонии открытия чемпионата страны.

Он сообщил, что в соревнованиях принимают участие 130 спортсменов из 17 команд:

"Помимо столицы, за первенство борются спортсмены из Гянджи, Барды, Астары, Гедабека, Исмаиллы и других регионов. Они заработают рейтинговые очки для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах, и чемпионате мира, который пройдет в Китае. Данные соревнования носят отборочный характер. На основании рейтинга будут выявлены сильнейшие спортсмены, которые, согласно регламенту, представят нашу страну на этих турнирах".

Отметим что чемпионат страны завершится первого февраля.