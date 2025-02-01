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Азербайджанский дзюдоист завоевал золото "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) стал победителем турнира "Большого шлема", победив в финале соперника из Франции. Как сообщает Day.Az, в решающей схватке спортсмен из Азербайджана одолел Дайки Бубана и стал обладателем золотой медали. Отметим, что турнир, проходящий в столице Франции Париже, завершится 2 февраля.