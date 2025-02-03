62 команды в первенстве Азербайджана

Четвертого февраля стартует первенство Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Боксерском центре, определятся победители в 14 весовых категориях среди юношей и в семи среди девушек.

В первенстве, которое продлится шесть дней, примут участие 319 боксеров (280 юношей, 39 девушек) из 62 команд, представляющих клубы и спортивные общества из различных городов и районов республики. Церемония открытия соревнований начнётся в 12:00, а бои - в 12:30.

Призеры войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Отметим, что главным судьей чемпионата будет Анар Бабанлы.