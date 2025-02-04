https://news.day.az/sport/1727707.html Хасрат Джафаров - на постере "Zagreb Open" Объединенный мир борьбы представил постер первого рейтингового турнира года - "Zagreb Open". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из главных героев афиши стал бронзовый призер Олимпиады Хасрат Джафаров (67 кг). Азербайджанский борец-"классик" вошел в состав команды, которая выступит в Загребе.
Хасрат Джафаров - на постере "Zagreb Open"
Объединенный мир борьбы представил постер первого рейтингового турнира года - "Zagreb Open".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из главных героев афиши стал бронзовый призер Олимпиады Хасрат Джафаров (67 кг). Азербайджанский борец-"классик" вошел в состав команды, которая выступит в Загребе.
Соревнование состоится 5-9 февраля в столице Хорватии.
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