https://news.day.az/sport/1727707.html

Хасрат Джафаров - на постере "Zagreb Open"

Объединенный мир борьбы представил постер первого рейтингового турнира года - "Zagreb Open". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из главных героев афиши стал бронзовый призер Олимпиады Хасрат Джафаров (67 кг). Азербайджанский борец-"классик" вошел в состав команды, которая выступит в Загребе.