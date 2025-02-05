https://news.day.az/sport/1728061.html Джимми Николс в азербайджанском клубе "Серхедчи" пополнил свой состав новым баскетболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Столичный клуб достиг соглашения с американским игроком Джимми Николсом. У него контракт до конца сезона. Николс уже прибыл в Азербайджан и присоединился к тренировкам команды.
Джимми Николс в азербайджанском клубе
"Серхедчи" пополнил свой состав новым баскетболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Столичный клуб достиг соглашения с американским игроком Джимми Николсом. У него контракт до конца сезона.
Николс уже прибыл в Азербайджан и присоединился к тренировкам команды.
Завтра он сможет сыграть в матче за "Серхедчи" против "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана.
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