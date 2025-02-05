Джимми Николс в азербайджанском клубе

"Серхедчи" пополнил свой состав новым баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Столичный клуб достиг соглашения с американским игроком Джимми Николсом. У него контракт до конца сезона.

Николс уже прибыл в Азербайджан и присоединился к тренировкам команды.

Завтра он сможет сыграть в матче за "Серхедчи" против "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана.