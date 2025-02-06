Стартовали первенства Азербайджана по волейболу среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Азербайджана.

В чемпионатах, проводимых среди мужских и женских команд до 14, до 16 и до 18 лет, соревнуются команды из разных городов и областей. Помимо Баку, игры организуются в Гяндже, Ширване, Товузе, Геранбое и других регионах.

Согласно регламенту, матчи во всех трех возрастных группах состоят из группового этапа и стадии плей-офф. Основная цель проведения соревнований - развитие волейбола в нашей стране, повышение его популярности, отбор и привлечение в сборные команды молодых спортсменов.

Отметим, что соревнования продлятся до июня.