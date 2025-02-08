Гурбанова победила в азербайджанском финале на "Zagreb Open"

В столице Хорватии Загребе продолжается рейтинговый турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 7 февраля на ковер на Открытом чемпионате Загреба вышли еще четверо наших борцов.

59 кг

Борцчиха нашей сборной Алена Колесник победила венгерку Эрику Богнар (5:2) и американку Микаэлу Бек (туше), а Гюнай Гурбанова одолела американку Софию Макалузо (туше) и молдаванку Мариану Кердивар (8:2). Обе наших борчихи успешно выступили в полуфинале. Колесник вышла в финал, победив Чердиваран со счетом 3:1, а Гурбанова - Беки со счетом 6:0. Члены нашей сборной встретились в финале. Победила Гурбанова со счетом 4:2.

63 кг

Мурад Мамедов проиграл Айтжану Халмаханову из Узбекистана в первом этапе со счетом 5:14.

Зия Бабашов, выступавший в той же весовой категории, что и он, вышел в полуфинал, одержав победу со счетом 2:1 над белорусом Глебом Макаренко (AIN). На пути к финалу он уступил россиянину Динисламу Бамматову (AIN) - 0:8. За бронзовую медаль Зия поборется с американцем Эллисом Коулменом.

67 кг

Хасрат Джафаров легко победил норвежца Мортена Торесена в отборочном этапе - 5:1. Хасрат получил серьезную травму уха в поединке против молдаванина Валентина Петича, ведя со счетом 7:0, и был вынужден сняться с соревнований. Другой наш представитель в этой весовой категории, Фарид Халилов, в своем дебютном поединке уступил сербу Себастьяну Наде по принципу последнего очка (3:3).

Отметим, что на "Zagreb Open" наша команда завоевала семь медалей. Из наших борцов вольного стиля Кянан Гейбатов (70 кг) завоевал золото, Ислам Базарганов (57 кг), Арсени Джоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) - серебро, а Нураддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг) - бронзовые медали.