Колумбийский защитник в "Туран Товузе"

Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" пополнила свой состав новым игроком.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель положительно завершил переговоры с Хайдерсоном Уртадо Паломино.

С 29-летним защитником подписан контракт сроком на 2,5 года. Колумбийский футболист, начавший свою профессиональную карьеру в Бразилии, выступал за бразильские клубы "Генус", "Итараре", "Асурис", "Парана", а также словацкие "Серед" и "Скалица".

Последней командой Хайдерсона Уртадо был чешский "Яблонец".