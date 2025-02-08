https://news.day.az/sport/1728749.html Колумбийский защитник в "Туран Товузе" Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" пополнила свой состав новым игроком. По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель положительно завершил переговоры с Хайдерсоном Уртадо Паломино. С 29-летним защитником подписан контракт сроком на 2,5 года.
Колумбийский защитник в "Туран Товузе"
Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" пополнила свой состав новым игроком.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель положительно завершил переговоры с Хайдерсоном Уртадо Паломино.
С 29-летним защитником подписан контракт сроком на 2,5 года. Колумбийский футболист, начавший свою профессиональную карьеру в Бразилии, выступал за бразильские клубы "Генус", "Итараре", "Асурис", "Парана", а также словацкие "Серед" и "Скалица".
Последней командой Хайдерсона Уртадо был чешский "Яблонец".
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