https://news.day.az/sport/1729253.html "Нефтчи" подпишет Алекса Алекс Фернандес, футболист российского клуба "Балтика", близок к продолжению своей карьеры в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на российские СМИ, 22-летний бразильский нападающий прибудет сегодня в Баку для подписания контракта. Ожидается, что он перейдет в "Нефтчи".
"Нефтчи" подпишет Алекса
Алекс Фернандес, футболист российского клуба "Балтика", близок к продолжению своей карьеры в Азербайджане.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на российские СМИ, 22-летний бразильский нападающий прибудет сегодня в Баку для подписания контракта.
Ожидается, что он перейдет в "Нефтчи". У Фернандеса, который недавно отказался от перехода в казахский клуб, контракт с представителем Калининграда истекает летом 2027 года.
Отметим, что в этом сезоне Алекс забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Балтику".
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