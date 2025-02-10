"Нефтчи" подпишет Алекса

Алекс Фернандес, футболист российского клуба "Балтика", близок к продолжению своей карьеры в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на российские СМИ, 22-летний бразильский нападающий прибудет сегодня в Баку для подписания контракта.

Ожидается, что он перейдет в "Нефтчи". У Фернандеса, который недавно отказался от перехода в казахский клуб, контракт с представителем Калининграда истекает летом 2027 года.

Отметим, что в этом сезоне Алекс забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Балтику".