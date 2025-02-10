Азербайджанский шахматист идет седьмым в FIDE Circuit

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы вышел на седьмое место в FIDE Circuit.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблице начисляются очки за результаты по ходу всего сезона. Лучший гроссмейстер по итогам года получит возможность сыграть в турнире претендентов.

Сулейманлы за результат на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), где он занял второе место, заработал 10,08 очка. Это позволило занять текущую седьмую позицию.

Лидирует в "FIDE Circuit" Динг Лижэнь (Китай), имеющий 40.64 балла. Далее идет Рамешбабу Праггнанандха (Индия, 25.00), а замыкает тройку Доммараджу Гукеш (Индия, 22.37).