https://news.day.az/sport/1729274.html Азербайджанский шахматист идет седьмым в FIDE Circuit Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы вышел на седьмое место в FIDE Circuit. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблице начисляются очки за результаты по ходу всего сезона. Лучший гроссмейстер по итогам года получит возможность сыграть в турнире претендентов.
Азербайджанский шахматист идет седьмым в FIDE Circuit
Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы вышел на седьмое место в FIDE Circuit.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблице начисляются очки за результаты по ходу всего сезона. Лучший гроссмейстер по итогам года получит возможность сыграть в турнире претендентов.
Сулейманлы за результат на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), где он занял второе место, заработал 10,08 очка. Это позволило занять текущую седьмую позицию.
Лидирует в "FIDE Circuit" Динг Лижэнь (Китай), имеющий 40.64 балла. Далее идет Рамешбабу Праггнанандха (Индия, 25.00), а замыкает тройку Доммараджу Гукеш (Индия, 22.37).
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