15 азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"

15 азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на домашнем турнире "Большого шлема", который состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 60 кг их будет сразу трое: Туран Байрамов (3-й по рейтингу), Балабей Агаев (6) и Ахмед Юсифов (8).

В категории до 66 также хозяина татами получили прописку в сеянной восьмерке. Это Руслан Пашаев (3), Яшар Наджафов (6) и Рашад Елкиев (8).

Также среди наших дзюдоистов с высоким рейтингом будут Рашид Мамедалиев (73 кг), имеющий второй стартовый номер, Зелим Цкаев и Омар Раджабли (оба 81 кг), занимающие третью и шестую позицию, Мурад Фатиев (90 кг), являющийся четвертым в изначальном протоколе, и Ушанги Кокаури (+100 кг). Он второй по силе среди участников.

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) получит седьмой стартовый номер, Айдан Велиева (52 кг) будет седьмой сеянной, а в весе до 63 кг две наши спортсменки могут получить комфортные турнирные позиции - Ачелья Топрак (7) и Фидан Ализаде (8).