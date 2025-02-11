Азербайджанские борцы готовятся к чемпионату Европы за рубежом

Наша национальная сборная по борьбе начала очередной этап подготовки.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией борьбы Азербайджана, команда по греко-римской борьбе после рейтингового турнира начала тренировочный сбор в Хорватии.

Наша сборная, которая направилась из Загреба в Пореч, будет проходить подготовительный процесс в этом городе до 22 февраля. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Камрана Мамедова в учебно-тренировочных сборах, организованных совместно со сборными разных стран, принимают участие 20 борцов. Хасрат Джафаров, получивший травму на рейтинговом турнире и перенесший операцию на ухе, вернулся домой. Олимпийский призер должен пройти процесс восстановления продолжительностью не менее 10 дней. Только после этого, на основании заключения врачей, можно приступать к индивидуальным упражнениям.

Женская сборная по борьбе отправилась из Хорватии в Венгрию. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева в тренировочном процессе, проходившем в Тате, принимают участие 10 борчих. Сбор, начавшийся девятого февраля, продлится до 22-го числа.

Наша сборная по вольной борьбе отправилась во Владикавказ. Сборы в столице Северной Осетии продлятся до 26 февраля. В учебно-тренировочных сборах принимают участие 24 борца под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова.

Процесс подготовки всех трех наших национальных сборных основан в основном на тактико-технических упражнениях. Тренировочные сборы, проводимые за рубежом, являются подготовкой к чемпионату Европы среди юношей до 23 лет, который пройдет в Албании с 8 по 14 марта, и чемпионату Европы среди взрослых, который состоится в Словакии с 7 по 13 апреля.