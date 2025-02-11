Федерация гимнастики дает старт местным соревнованиям

Федерация гимнастики Азербайджана открывает сезон местных соревнований.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первым стартом, который пройдет на Национальной арене гимнастики, будет девятый чемпионат страны по прыжкам на батуте, 21-й чемпионат по тамблингу и чемпионат Баку.

В соревнованиях, которые пройдут 14-15 февраля, спортсмены поборются за первое место в различных возрастных категориях.

В соревнованиях по прыжкам на батуте они будут состязаться в индивидуальных и синхронных программах в следующих возрастных категориях: юниоры (2016-2018 гг.р.), дети (2013-2015 гг.р.), юноши (2011-2012 гг.р.), молодежь (2009-2010 гг.р.) и взрослые (2008 г.р. и старше).

В соревнованиях по акробатической дорожке спортсмены будут состязаться в следующих возрастных категориях: юниоры (2016-2018 гг.р.), дети (2013-2015 гг.р.), юноши (2011-2012 гг.р.), молодежь (2009-2010 гг.р.) и взрослые (2008 г.р. и старше). Победители чемпионата будут определены по сумме двух выступлений в отборочном туре.