Новый трансфер "Нефтчи"

Какие качествами обладает новичок азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Бассала Самбу, начинавший свою профессиональную карьеру в английском "Ковентри" (2015/2016), воспитанником которого он является?

Чтобы это выяснить, İdman.biz проанализировал статистику в чемпионате Кипра в этом сезоне 27-летнего гражданина Германии, родившегося в Ганновере.

Прежде всего, отметим, что Бассала, сыгравший всего один кубковый матч за "Ковентри", провел следующие три сезона в составе молодежной команды "Эвертона" U-23 лет во второй Премьер-лиге, забив 28 голов в 83 играх во всех соревнованиях за три сезона. Самбо, выступавший за нидерландский клуб Эредивизи "Фортуна Ситтард" в течение следующих трех сезонов, забил три гола в 38 матчах за команду. Во втором из этих трех сезонов игрок, выступавший на правах аренды за "Рандерс" в датской Суперлиге, забил четыре гола в 28 матчах.

Вернувшись в Великобританию в 2021 году, Бассала провел большую часть следующих двух сезонов в низших английских лигах в клубе "Крю Александра" (49 игр, один гол) и часть сезона - в аренде в "Олдхэм Атлетик" (девять игр, два гола).

Нападающий, забивший два гола в сезоне 2023/2024, помог клубу "Эносис Неон Паралимни" выйти из второго дивизиона Кипра в первый, и в этом сезоне забил два гола в четырех играх национального кубка за клуб и три гола в 18 матчах чемпионата.

Чтобы лучше узнать Самбу, подробнее рассмотрим его статистику в чемпионате в этом сезоне.

Нападающий, являющийся лучшим бомбардиром своей команды, выходил в стартовом составе в 16 из 18 игр и сыграл в общей сложности 1526 минут. В этих играх игрок нанес девять из 19 ударов в створ ворот, два из них были заблокированы.

Две атаки Самбу были остановлены из-за офсайда. Бассала успешно реализовал 86,49 процента своих обводок и добился положительных результатов 32 раза. Игроки соперника обходили его 20 раз.

Нападающий, 25 раз вошедший в штрафную площадь соперника, семь раз добился успеха.

154 (36,75%) побед в единоборствах и 47 (40,52%) - в воздушных боях - это небольшие цифры.

Бассала, который из 272 передач выполнил 191 точную (70,22 процента). Один из этих пасов привел к голу. Девять его длинных передач (47,37 процента) достигли цели.

Соперникам удалось пробить по воротам 10 раз благодаря ошибкам нападающего, который 21 раз вынес мяч из опасной зоны, помогая обороне.

Игрок совершил 20 фолов. Против него фолили 43 раза. За грубость его шесть раз наказывали желтой карточкой.

Самбу, средняя оценка за игру которого составляет 6,85 балла, занимает шестое место в своей команде по этому показателю.

Отметим, что Бассала дебютировал в матче против "Зиря" в XXII туре Премьер-лиги.