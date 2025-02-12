12 февраля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейской конфедерации бадминтона Свена Серре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, приветствуя гостя, министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере спорта в нашей стране.

В ходе встречи обсуждалась проделанная работа по развитию бадминтона в нашей стране, его современное состояние, возможности взаимного сотрудничества и другие вопросы.

На встрече также присутствовал президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.