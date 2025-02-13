https://news.day.az/sport/1729933.html Азербайджанский шахматист начал победную серию в Иране Азербайджанский шахматист Вугар Расулов начал победную серию на международном турнире "Кубок Каспийского моря" в Гилане (Иран). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он переиграл черными фигурами хозяина доски Мехрада Багаи. Расулов набрал два очка и входит в лидирующую группу, которую составляют еще 14 шахматистов.
Азербайджанский шахматист начал победную серию в Иране
Азербайджанский шахматист Вугар Расулов начал победную серию на международном турнире "Кубок Каспийского моря" в Гилане (Иран).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он переиграл черными фигурами хозяина доски Мехрада Багаи.
Расулов набрал два очка и входит в лидирующую группу, которую составляют еще 14 шахматистов.
В соревновании принимают участие 116 игроков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре