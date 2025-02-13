Азербайджанский шахматист начал победную серию в Иране

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов начал победную серию на международном турнире "Кубок Каспийского моря" в Гилане (Иран).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он переиграл черными фигурами хозяина доски Мехрада Багаи.

Расулов набрал два очка и входит в лидирующую группу, которую составляют еще 14 шахматистов.

В соревновании принимают участие 116 игроков.