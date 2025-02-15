Легионер "Карабаха" определился с новым клубом

Объявлен новый клуб Ричарда Алмейды, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 35-летний полузащитник продолжит карьеру в Бразилии.

Алмейда заключил контракт с "Примаверой" до конца сезона. Команда выступает в лиге А2 штата Паулиста. Новый клуб Ричарда занимает второе место в турнирной таблице после девяти туров.