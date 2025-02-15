https://news.day.az/sport/1730438.html Легионер "Карабаха" определился с новым клубом Объявлен новый клуб Ричарда Алмейды, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Карабах". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 35-летний полузащитник продолжит карьеру в Бразилии. Алмейда заключил контракт с "Примаверой" до конца сезона. Команда выступает в лиге А2 штата Паулиста.
Легионер "Карабаха" определился с новым клубом
Объявлен новый клуб Ричарда Алмейды, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 35-летний полузащитник продолжит карьеру в Бразилии.
Алмейда заключил контракт с "Примаверой" до конца сезона. Команда выступает в лиге А2 штата Паулиста. Новый клуб Ричарда занимает второе место в турнирной таблице после девяти туров.
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