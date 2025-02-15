Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал золотую медаль во второй день турнира "Большой шлем" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступавший в весовой категории 81 кг, в финале одолел представителя Канады Франсуа Готье Драпё и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В категории 73 кг Рашид Мамедалиев завоевал серебряную награду, уступив в решающем поединке второму номеру мирового рейтинга японскому дзюдоисту Тацуки Ишихаре.

В этом же весе Вюсал Галандарзаде стал бронзовым призером, одолев другого представителя Страны восходящего солнца, чемпиона мира среди молодежи Рюгу Танаку.

Отметим, что на "Большом шлеме", который продлится до 16 февраля, Азербайджан представлен 32 спортсменами (23 мужчины и 9 женщин) в 12 весовых категориях. Всего в турнире за медали борются 258 дзюдоистов из 36 стран.