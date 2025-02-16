Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир "Большого шлема" в Баку с пятью медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на прошедшем в Баку турнире "Большого шлема", завоевав в общей сложности пять медалей.

Как передает Day.Az, в последний день соревнований, проходивших на Национальной гимнастической арене, лишь двое из девяти представителей национальной сборной боролись за бронзовые награды.

В весовой категории 100 кг Аждар Багиров уступил Ниязу Билалову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо, а в весовой категории +100 кг Кянан Насибов проиграл японцу Канте Накано, заняв тем самым пятое место.

Ранее азербайджанские дзюдоисты записали в свой актив пять медалей: Зелим Цкаев (81 кг) завоевал золотую медаль, Рашид Мамедалиев (73 кг) - серебряную, а Вюсал Гяляндярзаде (73 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) - бронзовые.