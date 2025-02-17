Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 17 по 23 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Модуль "Азербайджанский альпинист", посвященный памяти Расима Джафарова по альпинизму, Школа альпинизма - 22 января - 31 марта (Баку);

Университетская лига по киберспорту - 1-28 февраля (Баку);

Чемпионат Азербайджана среди мужчин и женщин по стоклеточным шашкам - 15-23 февраля (Баку);

Чемпионат города Баку по гандболу среди юношей и девушек 2008 г.р. и моложе - 17-21 февраля, 10:00 (Федерация гандбола Азербайджана);

Турнир по гандболу среди школьников Хатаинского района (девушки) - 18 февраля, 10:00 (средняя школа № 64);

Чемпионат страны по настольному теннису - 19-22 февраля (Баку);

Районный турнир по легкой атлетике среди школьников Наримановского района - 20 февраля, 10:00 (средняя школа № 193);

Районный турнир по волейболу среди женских команд школ Гарадагского района - 20-23 февраля, 9:00 (Гарадагский район, средняя школа № 106);

Турнир по настольному теннису среди команд средних школ 2010-2012 г.р., посвященный 33-й годовщине Ходжалинского геноцида в Сабунчинском районе - 21 февраля, 10:00 (Дом молодежи Сабунчинского района);

Бакинский международный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера по легкой атлетике А. Антипова - 21-22 февраля (Баку);

Конные соревнования - 21-22 февраля (Баку);

Кубок мира по прыжкам на батуте - 22-23 февраля (Баку);

1-й Открытый чемпионат ZFC по смешанным единоборствам - 21-23 февраля (Бакинский Дворец спорта);

Первенство города Баку по самбо среди детей 2013-2014 г.р. - 21-23 февраля (Баку);

Чемпионат страны по бадминтону среди детей до 11 лет - 21-24 февраля (Баку);

Хазарский районный турнир по ушу и саньда, посвященный Дню физкультуры и спорта - 22 февраля, 9:00 (Олимпийский спортивный комплекс "Шаган");

Открытый турнир по грамотности, посвященный Ходжалинскому геноциду - 22-23 февраля (Баку);

Предварительный раунд чемпионата мира по баскетболу ФИБА 2027 - 23 февраля (Баку);

Чемпионат и первенство города Баку среди кадетов, юниоров и молодежи по кунг-фу - 23 февраля, 9:00 (Олимпийский спортивный комплекс "Шаган").