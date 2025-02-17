АФФА предупредила "Имишли"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече обсуждались события 14-го тура Первой лиги.

Организация вынесла решение относительно событий, произошедших в матче "Имишли" - "Габала". На 58-й минуте матча болельщики "Имишли" скандировали оскорбления в адрес команды соперника. Клубу вынесли предупреждение, поскольку это первый случай в этом сезоне.

Главный тренер "Габалы" Амиль Агаджанов был дисквалифицирован на один матч после получения красной карточки за вторую желтую на 49-й минуте матча. Клуб был оштрафован на 100 манатов.

"Дифаи" заплатит штраф в размере 70 манатов после того, как четверо его футболистов получили желтые карточки в выездном матче против "Загаталы".