https://news.day.az/sport/1731479.html Азербайджанский футболист признан лучшим Лучшим игроком матча против Казахстана признан игрок сборной Азербайджана по футболу (U-17) Тунар Мурадов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда лучшему игроку матча была вручена ему на турнире "Кубок развития", который проходит в столице Беларуси Минске.
Азербайджанский футболист признан лучшим
Лучшим игроком матча против Казахстана признан игрок сборной Азербайджана по футболу (U-17) Тунар Мурадов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда лучшему игроку матча была вручена ему на турнире "Кубок развития", который проходит в столице Беларуси Минске.
После матча, в котором наша сборная одержала победу со счетом 2:1, организаторы вручили Мурадову часы.
Отметим, что во втором туре группового этапа лучшим игроком матча Азербайджан - Иран (1:0) был признан вратарь нашей сборной Эльбрус Керимов.
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