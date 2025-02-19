Азербайджанский футболист признан лучшим

Лучшим игроком матча против Казахстана признан игрок сборной Азербайджана по футболу (U-17) Тунар Мурадов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда лучшему игроку матча была вручена ему на турнире "Кубок развития", который проходит в столице Беларуси Минске.

После матча, в котором наша сборная одержала победу со счетом 2:1, организаторы вручили Мурадову часы.

Отметим, что во втором туре группового этапа лучшим игроком матча Азербайджан - Иран (1:0) был признан вратарь нашей сборной Эльбрус Керимов.