Матч "Шамахы" - "Туран Товуз" может быть перенесен

Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) по поводу переноса запланированного на сегодня матча против "Шамахы".

Как сообщает İdman.biz, клуб поделился информацией об этом в социальных сетях.

В обращении говорится:

"Было подтверждено, что игра не будет транслироваться в прямом эфире и что VAR не будет использоваться, поскольку причиной этому стали погодные условия. По этой причине мы, как клуб, официально обратились в Профессиональную футбольную лигу с просьбой отложить игру. Мы в очередной раз заявляем, что у нас есть сомнения относительно прозрачности игры, в которой не будет системы VAR и прямой трансляции".

Отметим, что матч 24-го тура Премьер-лиги Мисли "Шамахы" - "Туран Товуз" должен начаться в 14:30 на Шамахинском городском стадионе "Шамахы".