Сегодня он присоединится к "Туран Товузу"

Игрок азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" Родерик Миллер сегодня вернется в Баку.

Об этом İdman.biz сообщили в клубе.

Защитник, перенесший операцию в Панаме из-за травмы, пройдет заключительный этап процесса восстановления под наблюдением медицинского персонала западного представителя.

Ожидается, что Родерик присоединится к "Туран Товузу" перед четвертым кругом Премьер-лиги Мисли.

Отметим, что контракт панамского футболиста с "Туран Товузом" действует до 30 июня 2026 года.