https://news.day.az/sport/1732299.html Сегодня он присоединится к "Туран Товузу" Игрок азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" Родерик Миллер сегодня вернется в Баку. Об этом İdman.biz сообщили в клубе. Защитник, перенесший операцию в Панаме из-за травмы, пройдет заключительный этап процесса восстановления под наблюдением медицинского персонала западного представителя.
Сегодня он присоединится к "Туран Товузу"
Игрок азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" Родерик Миллер сегодня вернется в Баку.
Об этом İdman.biz сообщили в клубе.
Защитник, перенесший операцию в Панаме из-за травмы, пройдет заключительный этап процесса восстановления под наблюдением медицинского персонала западного представителя.
Ожидается, что Родерик присоединится к "Туран Товузу" перед четвертым кругом Премьер-лиги Мисли.
Отметим, что контракт панамского футболиста с "Туран Товузом" действует до 30 июня 2026 года.
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