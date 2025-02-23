Объявлено расписание очередного тура Высшей лиги по волейболу

Объявлено расписание очередного тура мужской и женской волейбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что матчи следующего тура Высшей лиги стартуют 25 февраля.

Сначала состоятся два матча XII тура в Высшей лиге по волейболу среди мужских команд, а на следующий день - игры XIII тура в женском первенстве.

Высшая лига (мужчины)
25 февраля
12-й тур
14:00 МОИК - "Хиласэдиджи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. "Муров Аз Терминал" - "Нефтчи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Высшая лига (женщины)
27 февраля
13-й тур
16:00 "Национальная Академия Авиации" - "Абшерон"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00 UNEC - "Азеррейл"
Спортивный зал ВК UNEC

18:00. "Муров Аз Терминал" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта