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Объявлено расписание очередного тура Высшей лиги по волейболу

Объявлено расписание очередного тура мужской и женской волейбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что матчи следующего тура Высшей лиги стартуют 25 февраля. Сначала состоятся два матча XII тура в Высшей лиге по волейболу среди мужских команд, а на следующий день - игры XIII тура в женском первенстве.