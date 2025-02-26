Волейболист сборной Азербайджана - в плей-офф румынской лиги

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за "Корону Брашов", сыграет в плей-офф чемпионата Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, его команда заняла второе место по итогам регулярного чемпионата, набрав 44 очка. В плей-офф "Корона" будет противостоять седьмому клубу лиги - "Рапиду" из Бухареста.

При этом Мельников входит в число лучших бомбардиров румынской лиги. Он набрал 244 очка и это четвертый показатель в чемпионате.