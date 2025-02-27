https://news.day.az/sport/1733319.html Азербайджанский атлет завоевал лицензию на чемпионат Европы Азербайджанский атлет Рустам Мамедов квалифицировался на чемпионат Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен, являющийся чемпионом Балкан в тройном прыжке, получил лицензию на континентальное первенство в этом виде спорта. Он примет участие в соревнованиях, которые пройдут с шестого по девятое марта.
Азербайджанский атлет завоевал лицензию на чемпионат Европы
Азербайджанский атлет Рустам Мамедов квалифицировался на чемпионат Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен, являющийся чемпионом Балкан в тройном прыжке, получил лицензию на континентальное первенство в этом виде спорта.
Он примет участие в соревнованиях, которые пройдут с шестого по девятое марта. Наш спортсмен поборется за награды на чемпионате в Апелдорне, Нидерланды.
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