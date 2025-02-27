Азербайджанский атлет завоевал лицензию на чемпионат Европы

Азербайджанский атлет Рустам Мамедов квалифицировался на чемпионат Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен, являющийся чемпионом Балкан в тройном прыжке, получил лицензию на континентальное первенство в этом виде спорта.

Он примет участие в соревнованиях, которые пройдут с шестого по девятое марта. Наш спортсмен поборется за награды на чемпионате в Апелдорне, Нидерланды.